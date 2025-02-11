THY Teknik ile Air India Express 190 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Dubai’de gerçekleşen MRO Middle East 2025 fuarında, imzalanan anlaşma, 190 adet Boeing 737-8 ve 737-10 uçağının komponent ikame ve bakım ihtiyaçlarını kapsıyor. Bu anlaşma ile Air India Express, THY Teknik A.Ş.’nin geniş komponent havuzu, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve lojistik gibi hizmetlerinden faydalanabilecek.

“Air India Express ile iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Anlaşmanın imzalanması hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; “Air India Express ile iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha da güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin devamı, komponent bakım-onarım hizmetlerimizdeki güvenilirliğimizin kanıtı niteliğindedir. Kabiliyetlerimiz ve küresel tedarik zincirimiz sayesinde havayolunun operasyonel verimliliğini en üst seviyelere taşıyacağız. Air India Express’e çözüm ortağı olarak bize olan güvenlerini sürdürdükleri için teşekkür ediyoruz. Hindistan havacılığının yükselişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.



Air India Express Genel Müdürü Aloke Singh ise; "B737-8 ve B737-10 uçaklarımız için komponent destek ve çözüm hizmetleri konusunda Turkish Technic ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, bakım ve onarım yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek B737 filomuzun hızla büyümesini destekleyecek.” şeklinde konuştu.