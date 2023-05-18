CHP'de yeni atama: Devrim Barış Çelik Kimdir?
CHP'de görev değişikliği yaşandı. Onrsal Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik getirildi. Çelik, CHP'nin Bilişim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.
1978 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu’nda tamamladı. Balçova Lisesi’nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi’ni bitirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezunudur.
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.
İzmir Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ARTVİN DER) yönetim kurulu başkanlığı ve Ege Karadenizliler Federasyonu (EKAF) başkanlar kurulu üyeliği, İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
Ayrıca, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.