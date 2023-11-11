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CHP'de yeni görevlendirmeler: Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu

CHP PM toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yönetimi belli oldu. YDK Başkanı Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır yürütecek.

Haber Merkezi
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CHP'de yeni görevlendirmeler: Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 38. Olağan Kurultay'da seçilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) yeni üyeleriyle yapılan toplantıda, yeni YDK'ye yönelik görevlendirmeler yapıldı. 

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Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi. 

CHP'nin yeni yönetiminin gerçekleştireceği ilk PM toplantısının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da açıklanacak.