CHP'den Bakan Işıkhan'a ILO tepkisi: Emekçinin gerçekleriyle yüzleşmeye çağırıyoruz

Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı’ndaki konuşması nedeniyle eleştirdi.

"Türkiye’nin söz konusu toplantıda çalışma yaşamının en kötü olduğu ülkeleri gösteren kara listede, Kamboçya ve Uganda gibi üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte yer aldığını" söyleyen Taşcıer şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki keyfiyet, liyakatsizlik, haksız işten çıkarmalar, budanan sendikal haklar, içi boşaltılan toplu iş görüşmeleri ve demokratik rejimi rafa kaldıran KHK rejimi dünyanın gündemindeyken, Çalışma Bakanı'nın ayrı bir dünyada olduğunu görüyoruz. Meğerse emek hayatının karşılaştığı sorunların çözümü için sosyal diyalog geliştirilmiş. Her şey güllük gülistanlıkmış. Örneğin, çocuk işçiliğiyle başarılı mücadele takdir edilmiş. Yani, AKP iktidarları döneminde ölen 907 çocuk işçi hiç doğmamış. Ne mutlu bize ki, ülkemizde genç işsiz sayımız düşmüş. Anlaşılan o ki, eğitim ve istihdam dışı genç oranında Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizde her beş gençten biri keyif için işsiz geziyormuş. Mesela çalışma çağındaki her üç kadından biri istihdamda yer almıyor. Ama olsun, kadın istihdamı artmış. 10 bin lira alan emekliler hallerinden mutluymuş. Kemer sıkması beklenen, tasarruf etmesi istenen emekçiler de gelecekten umutluymuş.

Sayın Bakanı dinlerken ister istemez aklıma Turist Ömer Uzayda filmi geliyor. Çünkü sorumluluk makamında olan bir insan kendi ülkesinin gerçeklerine ancak bu kadar uzak ve bu kadar yabancı olabilir. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkeleriyle aynı klasmana düşüren Sayın Bakanı ülkedeki milyonlarca emekliyi, ücretliyi ve memuru sefalet koşullarında yaşamaya mahkum eden bu çarpık düzenle, yani emekçinin gerçekleriyle yüzleşmeye çağırıyoruz."