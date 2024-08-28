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CHP'den çiftçi mitingi kararı: Özgür Özel de katılacak

CH, çiftçilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla Manisa Turgutlu’da çiftçi mitingi düzenleyecek. Yarın düzenlenecek mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP'den çiftçi mitingi kararı: Özgür Özel de katılacak
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CHP, emeklilerin sorunları için Ankara’da, eğitimcilerin sorunlarını dile getirmek için de  İstanbul’da miting yaptı. CHP ayrıca, Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Çay Mitingi, hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ - Hayrabolu’da Buğday Mitingi, Ordu'da Fındık Mitingi ve son olarak Gaziantep'te Fıstık Mitingi düzenleyerek üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi.

CHP yarın da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenleyecek. Koza Pazar Yeri'nde yapılacak miting saat 18.00'de başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak ve bir konuşma yapacak.

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