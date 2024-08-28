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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şart

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları, Batı Şeria'ya da taşıyacaklarına yönelik söylemlerini kınayarak, "İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır" denildi.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şart
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria’da başlattığı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."

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