Alman devi TL’den vazgeçmedi: "Al" önerisini yineledi

Deutsche Bank, TL için uzun pozisyon önerisini yineledi. Banka, geçtiği notta, "Ağustos ayındaki kadar olmasa da nominal değer kaybının devam edeceğini ve USD/TL'nin forward seviyesinin yüzde 1-2 altında kalacağını düşünüyoruz. Bu bizim dövizde uzun pozisyonda kalmamız için yeterli, ancak belki de önemli yeni spekülatif girişleri korumak için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Banka, politika direktifinde beklenmedik bir değişiklik dışında ana riskin, daha keskin bir carry girişi veya yerleşiklerin daha fazla döviz birikimine yol açan birkaç yüksek enflasyon baskısı olacağını belirtti.