CHP'den enflasyon değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oldu.

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haziran ayında döviz kurundaki artışın tam olarak enflasyon verilerine yansımadığını belirten Ağbaba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK yıllık enflasyon artışını yüzde 38,21. Aylık enflasyon artışını yüzde 3,92 olarak açıkladı. Haziran ayında zirveye ulaşan döviz kuru bu ayki enflasyona henüz tam olarak yansımadı. Gelecek aylarda enflasyon artışı daha da artacak. TÜİK’in verilerinde ısrarla yansıtmadığı artışlar, memur ve emeklilere yapılacak zamları gelecek aylarda eritecek. Verilecek refah payı da halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

Ağbaba bir diğer paylaşımında ise şunları kaydetti: "TÜİK tarafından açıklanan yüzde 38,21’lik yıllık enflasyondan daha fazla artan bazı harcama grupları!

Dana eti yüzde 108

Pirinç yüzde 85

Kiracı tarafından ödenen gerçek kira yüzde 76

Yumurta yüzde 59

Patates yüzde 55

Makarna yüzde 49"