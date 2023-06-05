CHP'den enflasyon tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meğerse bedava doğal gazın parası peşinen memurdan, emekliden, işçiden alınmış. TÜİK doğal gaz zammını yok sayarak açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon artışını 0,04 olarak hesaplamış. TÜİK’in aylık eksi enflasyon hesabına neredeyse ramak kalmış. Sonuç; memur, emekli daha az zam alacak, fiyatlarda ise daha fazla artış olacak." ifadelerini kullandı.