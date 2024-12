CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama: Kemal Bey bizi dinlerdi

Takip Et

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi. Savaş'ın, sosyal medyada CHP ile ilgili paylaşımı nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi

"Hukuk önünde hakkımızı arayacağız"

Savaş ihraç kararı sonrası katıldığı tv100 canlı yayınına katılarak "Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız. Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz." dedi.

"Kemal Bey bizi dinlerdi"

"Son 8 ayda her şey değişti" diyen Savaş "Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kemal Bey bizi dinlerdi. Şimdi ise kimseyi dinlemiyorsunuz. İktidarın günlük politikasını dinliyorsunuz. CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz. Günü birlik siyasetle bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklanmalı. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"Ben 13 yıldır bas bas bağırdım"

"Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadeleri hakkında Savşa "Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım? Anket sonuçları her şey ortada. 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez. Ben 13 yıldır bas bas bağırdım. Kemal Bey dinlerdi. Sayın Özel 3 gün kaldı, Suriye hakkında konuşmadı. Değişim ve dönüşümün hangi anlamda Türkiye için gerektiğini göstererek mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.