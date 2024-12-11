Dünya devi fon şirketi Amundi'den asgari ücret ve faiz tahmini

Amundi Gelişen Piyasalar Fon Yöneticisi Hakan Aksoy, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"Türkiye’de aralık ayı için bir faiz indirimi beklentimiz var"

Aksoy, faiz indirim sürecine ilişkin olarak, "Türkiye’de aralık ayı için bir faiz indirimi beklentimiz var. 100-200 baz puan olacak şekilde sert olmayan bir indirim beklentimiz var. Önümüzdeki sene de kademeli olacak şekilde yüzde 50’den yüzde 30’a kadar iniş olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum enflasyonun seyrine göre de değişiklik gösterecektir. Biz enflasyonun kademeli olarak düşeceğini ve reel faizi koruyacak şekilde devam edeceğini ve pozitif etki edeceğini düşünüyoruz. Türkiye’deki faiz indirimi süreci için enflasyon verileri çok önemli. Aralık ayında 100-200 baz puan indirim beklentimiz var. Sonrasında da ocak ayında yine baz etkisi nedeniyle enflasyonda yine bir düşüş olacak. Bu enflasyonun seyrine bağlı olarak düzenli bir faiz indirimi sürecine de girebiliriz. Ama tahvil tarafında bir potansiyel mevcut" dedi.

"Asgari ücrete yüzde 30'luk zam bekliyoruz"

Amundi Gelişen Piyasalar Fon Yöneticisi Hakan Aksoy, asgari ücrete yapılacak olan yeni yıl zammı hakkında da konuştu. Aksoy, "Bir Türk vatandaşı olarak asgari ücretin olabildiğince yüksek olmasını temenni ederim. Enflasyonun önümüzdeki sene yüzde 30’a doğru hatta daha altına doğru ineceğini düşünüyorsak asgari ücretin de buna paralel olarak seyretmesi önemli. Benim düşüncem asgari ücrete yüzde 30 civarında bir zam gelebileceği yönünde. Yüzde 35’in üstünde gelebilecek zamlarda piyasalarda satışlar olabilir. Türkiye için gidişat şu an pozitif bir şekilde ilerliyor. Enflasyonun yüzde 30’un üzerinde olması da beklentileri çok aşırı şekilde bozmaz. Türkiye için 2025 yılı sonunda yüzde 35’in üzerinde bir enflasyon beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Euronun değer kazanması Türkiye açısından önemli"

Son dönemde dolara karşı değer kaybeden euronun önümüzdeki yıl yükselişe geçeceğini söyleyen Aksoy, bu durumun Türk ihracatçılar için de önemli olduğunu söyledi. Aksoy, "Doların kısa vadede euroya karşı daha kuvvetli olduğunu söyleyenler var fakat biz şirket olarak euronun önümüzdeki seneden itibaren bir miktar daha yukarı gideceğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz 1,08 olacağı yönünde. Bu durumda ABD’deki büyümenin farklı olarak devam etmesi etki ediyor. ABD’deki yavaşlamanın önümüzdeki sene gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yüzden euronun tekrardan yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz. Bu durum Türkiye açısından önemli olabilir" dedi.

"Türkiye bu sene iyi bir performans sergiledi"

Gelişmekte olan ülekeler arasında bu yıl en iyi performanslardan birine Türkiye'nin imza attığını söyleyen Aksoy, "Gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performans Türkiye’deki bonolar gayet iyi performans gösterdi. Özellikle BB rating seviyesi önemliydi. Hisse tarafında kuvvetli bir artış görmedik ama bunun haricinde dolar bonolarda pozitif performanstan bahsedebiliriz. Yüzde 50’lerden yüzde 30’lara inecek olan faizin bonolardaki vade uzatmalarında doğru bir zaman olabilir. Halen daha beklemekte fayda var. Önümüzdeki sene uzun vade bonoların daha iyi kar ettiğini görebiliriz. Aralık ve ocak ayı enflasyonlarını görüp daha iyi bir yorum yapabiliriz. Tahvil tarafında da performans beklentimiz var ama 1-2 ay daha beklemeyi tercih ediyoruz" dedi.