CHP'den sendika barajı eleştirilerine yanıt: Bir-iki konfederasyonu büyütmek için...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin başvurusu üzerine sendikalara getirilen yüzde 2 barajını Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal etmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Taşcıer, "Memur için değil, AK Parti için çalışan sarı sendikanın yöneticileri, kendi yarattıkları sorunu üzerlerinden atabilmek için sağa sola saldırma peşindeler. Sadece bazı sendikaları, temel niyet olarak da bir iki konfederasyonu büyütmek için kurguladıkları tezgâh yıkıldı. Bağırmalarının sebebi de tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği şey, memurların ikramiye alması değil, sadece bazılarının alabilmesi. Yani asıl mağduriyet Memur-Sen’in bencil tutumu nedeniyle oluştu." diyen Taşcıer, şunları söyledi:

“Sadece ‘bazı sendikaların üyelerine ikramiye verilir’ demek, çalışanları o sendikalara üye olmaya zorlayıcı bir unsurdur ve Anayasa’ya aykırıdır. Verilen karar da özetiyle budur. Karar evrensel hukuk kurallarıyla çelişiyormuş. Tam tersi, bu uygulama Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerine aykırı. Biz bunu söylediğimizde ikramiyeyi sadece Memur-Sen üyeleri almıyordu diyorlar. Elbette başka sendikaların üyeleri de bundan yararlanabiliyordu, ama temel amacın en büyüklere yönlendirme olduğunu herkes biliyor. Yıllardan bu yana kamu çalışanlarına yapılan Memur-Sen’e geçme baskılarını, bazı sendika üyelerinin sürgünlerle, yükseltilmemeyle karşı karşıya bırakıldığını bilmiyor muyuz? Herkesin bildiğini yalanlamaya çalışarak komik duruma düşenleri ibretle izliyoruz.

"Aidatı başka yere mi gidiyor?"

Neymiş, ikramiye sendikaya değil, sendikalıya gidiyormuş. O memur ikramiye alabilmek için Memur-Sen’e bağlı sendikaya üye olmak zorunda kaldığında aidatı başka yere mi gidiyor? Neymiş, seçimlerdeki baraj uygulaması siyasi partilere üye kazandırmıyormuş, o yüzden sendikal barajla ikramiye de sendikalara üye kazandırmazmış. Elmayla armudun kıyası ancak bu kadar olabilir. İnsanlar siyasi parti üyesi olunca devlet onlara para mı ödüyor? Ama sizin sadece belli sendikalara üye olununca alınmasını sağladığınız ikramiye tam tersi maddi bir teşvik getiriyor. Zaten AYM’nin anayasaya aykırı bulduğu da budur.

Neymiş, herkese ikramiye verilirse sendikalar için ortada bir teşvik kalmazmış. Neyin teşviki? Toplu sözleşme imzalandığında sadece Memur-Sen’li memuru mu ilgilendiriyor bu, hayır. Tüm kamu personelini etkiliyorsa ikramiyesini de tüm sendikalı kamu personeli almalıdır. Mesele budur. Eğer teşvik olmazsa küçük sendikalar hep muhalif kalırmış. Sendikacılık doğası gereği zaten muhalif olur. Sendika dediğin çalışanın hakkından yana olur. Bizim gibi sarı sendikacılık yapmazlar diyerek kendisini savunmaya çalışan bir sendika yönetimiyle de karşılaştık ya daha ne diyelim bilmiyorum.

"Sorunun sebebi Memur-Sen yönetimidir"

Yüzde 1 diye getirdiniz Danıştay iptal etti, ‘aynısını yüzde 2 diye getirmeyin Anayasa’ya aykırı’ dedik, ısrar ettiniz. Ne oldu, Anayasa Mahkemesi bu kadar aleni bir Anayasa ihlalini elbette görmezlikten gelmedi. Yani bu sorunun sebebi Anayasa değil, CHP değil, Anayasa Mahkemesi değil, bizatihi bu yasa geçsin diye Meclis’te yatıp kalkan Memur-Sen yönetimidir. Genel Merkezimiz önünde açıklama yapıyorlar. Ey Memur-Sen, memurun alım gücü yıldan yıla erirken niye AK Parti Genel Merkezi önüne gitmediniz? Maaşlar hızla açlık sınırına yaklaşırken niye Saray’ın önüne gidip siyah çelenk bırakmadınız? Siz hiç merak etmeyin, ana muhalefet emekçinin yanında. Ama siz emekçinin yanında değilsiniz. İktidarın karşısında selam durup emekçinin hakkını gerektiğinde korumayanlar bize emekten yana olmayı öğretmeye kalkmasınlar.

CHP olarak kanun teklifimizi Meclis’e sunduk. Sendikalı kamu emekçileri arasında ayrım yapılmaksızın eşit toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesini istiyoruz. İktidar ve sarı sendikalar için samimiyet testi buradadır. Bakalım dertleri bazı sendikaları büyütmek mi yoksa kamu emekçilerinin hakları mı göreceğiz.” (ANKA)