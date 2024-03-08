Mansur Yavaş'tan 'provokasyon' açıklaması: Belli ki bir şeyler planlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın İletişim Ofisi’nden “Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar asıldığı bilgisi edinilmiştir.” açıklaması yapıldı.

Mansur Yavaş da Çamlıdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Yavaş, "Biz bastırmadığımıza göre bir başkası neden yüklü miktarda afişi, bezi, bayrağı bastırır bilmiyorum. Haber aldık bunu da özellikle duyurduk. Biz her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyler planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız. Bizim olmayacağımız yerlerde sanki bunları asacak veya üzerine bir şey yazacaklar bilmiyorum, olunca görürüz. Ama bu saatten sonra sökmez artık bunlar." ifadelerini kullandı.