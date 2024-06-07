CHP'li Ateş: Yüksek faize rağmen ne tüketim ne borçlanma yavaşladı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, 2023 Haziran ayı itibarıyla değişen ekonomi yönetiminin bir yılı geride bıraktığına işaret ederken, ''Ekonomide ‘rasyonelleşme’ olarak nitelendirilen programda sınıfta kalındı. Yüksek faize rağmen ne tüketim ne borç artışı hız kesti. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kredi kartı harcamaları katlanarak 700 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye, takipteki kredi kartı borcu da üç katına çıkarak 8,7 milyar TL’den 27,7 milyar TL’ye yükseldi. Yüksek borçluluk, hem vatandaşın hem işletmelerin belini bükecek” dedi.

Hükümetin geçen yıl seçimlerin ardından ekonomide gerçekleştirdiği U dönüşüyle Merkez Bankası'nın Haziran ayından itibaren faiz artışlarına başladığını hatırlatan Ateş, şöyle konuştu:

“Geçen zamanda tüketimin kısılması amaçlandı ancak bankaların kredi hacmindeki büyüme hız kesmedi. BDDK’nın 31 Mayıs verilerine göre; son bir yılda toplam kredi hacmi %48 artışla 9,1 trilyon TL’den 13,5 trilyon TL’ye yükseldi. Politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 50'ye çıktığı süreçte ihtiyaç kredisine ulaşamaz olan vatandaş, bireysel kredi kartına yüklendi. Nitekim geçimini ancak borçlanarak sağlayabilen dar gelirli tasarruf edemedi ve diğer kesimler de hükümetin enflasyonla mücadele programına güven duymayarak tüketimi sürdürdü.”

Borçlar döndürülemez noktaya gidiyor

Gelinen noktada borçluluktaki artışa dikkat çeken CHP’li Ateş, “Bankaların takibine düşen toplam alacaklar yıllık bazda yüzde 25 yükselerek Mayıs itibarıyla 211 milyar TL’yi aştı. Düşen satın alma gücü nedeniyle borçlar döndürülemez noktaya geliyor. Dünyanın en yüksek ikinci faizine sahibiz ancak tüketim ve borç gerilemediği gibi hızlı artışını sürdürüyor” diye konuştu.

İşsizlik ve yoksulluk artacak

Önümüze dönük beklentilerin bu şartlarda olumsuz olduğuna da işaret eden Ateş, “Keza yılın ikinci yarısı enflasyonda izlenecek düşüş baz etkisi kaynaklı olacak. Vergi artışları sırada bekliyor. Sadece para politikasıyla bu iş olmaz dedik, çıkardıkları göstermelik tasarruf paketi devede kulak kaldı. Üstelik üretim ve yatırımı yavaşlatacak. Koşulların zorlaşmasıyla borçlar vatandaşın belini büker, işletmelere kepenk kapattırır. İşsizlik ve yoksulluk artacak” dedi.