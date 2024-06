TZOB Başkanı Bayraktar: Hububat fiyatları acilen revize edilmeli

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarını (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat alım fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşam buğdayla başladı, bugün dünyanın her yerinde temel besin oldu. Yüzyıllardır üretimi yapılan buğday ülkemiz insanının beslenmesinde ilk sırada yer alıyor. Buğday fiyatları ülkemizde üretim yapan hemen her çiftçimizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu yıl da çiftçilerimiz artan girdi maliyetlerine, yaşanan doğal afetlerin verdiği zararlara ve artan kredi faiz oranlarına rağmen buğdayını ekerek üretimini yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeğinin karşılığını almak üzere hasadına başladı. Ülkemizde yüksek enflasyon baskısı ile geçim sıkıntısı artan çiftçilerimizin gözü kulağı günlerdir Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak fiyatlarda oldu. Buğday çiftçimize bu yıl pozitif ayrımcılık yapılmasını beklerken, dün akşam açıklanan fiyat üreticilerimizde hayal kırıklığı yaşattı.

"Çiftçilerimize bu fiyatı izah edemiyoruz"

Fiyat Birliğimizce kilogram başına 10 lira 87 kuruş olarak tespit edilen buğday maliyetine eşdeğer seviyede, prim dahil kilo başına 11 lira olarak açıklandı. Bu yıl ki alım fiyatı, geçen yıl prim dahil açıklanan kilo başına 9 lira 25 kuruş olan fiyatın sadece yüzde 18,9 üzerinde gerçekleşti. Buğday hasadının başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları 9 lira 85 kuruş seviyelerindedir. Açıklanan düşük alım fiyatı, ülke genelinde hasadın artması ile birlikte şu an piyasada oluşan fiyatların gerilemesine neden olacaktır. Açıklanan fiyat, ne üretim maliyetleri ne de yüzde 75,45’i bulan enflasyon rakamları ile bağdaşıyor. Çiftçilerimize bu fiyatı izah edemeyiz, edemiyoruz. Dün akşamdan bu yana Oda başkanlarımız illerindeki milletvekilleri ile görüşmeye başladı."

''Buğday üretiminden kazanamayan çiftçilerimiz üretmezse buğday ülkenin sorunu olacaktır.'' diyen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taleplerini içeren mektup yazacaklarını bildirdi. Bayraktar, "Birliğimiz ve Odalarımız çiftçilerimizin buğdaydan hak ettiği geliri elde etmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Buğday fiyatları acilen revize edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buğday fiyatlarının revize edilmesine yönelik talebimizi de bir mektupla bildireceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, son 10 yılda buğday ekim alanlarında yüzde 13,7 oranında azalma görülüyor. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalacağını gösteriyor. Bu azalma, buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse, bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak geliri elde edemeyecek, üretimden daha fazla kaçacaktır. Buğday fiyatı sadece çiftçilerimizin sorunu değildir. Buğday üretiminden kazanamayan çiftçilerimiz üretmezse buğday ülkenin sorunu olacaktır." ifadelerini kullandı.