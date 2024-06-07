CHP'li Gürer: Hububat fiyatı çiftçi için tam bir şok oldu

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat taban fiyatının ''çiftçilerin üretim maliyetlerinin altında'' olduğunu ve bu fiyatın ton başına 15 bin TL olarak revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklanan hububat alım fiyatları için ''Çiftçi için tam bir şok oldu." diyen Gürer, TMO'nun çiftçinin kara gün dostu olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

''Toprak Mahsulleri Ofisi, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üretim miktarının tamamını satın alacağını duyurdu. Makarnalık buğdayda 9 bin TL/ton olan geçen yılki fiyat, bu yıl 10 bin TL’ye; ekmeklik buğdayda 8 bin 250 TL/ton olan fiyat, bu yıl 9 bin 250 TL’ye; arpada ise 7 bin TL’den 7 bin 250 TL’ye çıktı" diyen Gürer, açıklanan fiyatların çiftçinin giderleri karşısında yetersiz olduğunu belirterek, 15 TL kilo fiyatı bekleyen çiftçiye darbe vuruldu. TMO çiftçinin yanında durmadı. Çiftçiyi tüccara boyun eğdirdi. Çünkü bu fiyat, gerçek anlamda enflasyon rakamından vazgeçtik, girdi maliyetlerindeki artışın dahi çok çok altında bir fiyat oldu."

''Çiftçiye tam bir darbe vuruldu''

Gürer, TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçide ''şok etkisi yarattığını'' vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 79, buğdayın 1 yıllık fiyat artışı yüzde 12, arpa için yüzde 3,5. Bu artış çiftçiyi mutlu etmeyecek. TMO 2024 yılı için buğdaya bin 750 liralık destek vereek. Arpa için ise 750 liralık fark ödemesi yapılacağını duyurdu. Çiftçi tüccarlara boğduruldu. Toprak Mahsulleri Ofisi tüccar mantığı ile alım yapıyor. Çiftçiye, 'gelecek yıl ürün ekme' der gibi bir fiyat açıklandı. Açıklanan hububat alım fiyatları çiftçiyi üretimden koparacak. Hububat alım fiyatlarının düşük olması nedeniyle ne Cumhurbaşkanı ne de Tarım ve Orman Bakanı açıklama yapamadı. Çiftçimize tam bir darbe vuruldu. Çiftçiye 'sen hububat ekme, biz ithal ürün getirelim' diyorlar. Çünkü yılbaşından beri buğday Ukrayna'dan ya da Rusya'dan ithal ediliyordu. Depolarda önemli ölçüde yer de yok. Randevulu sistem geçen yıl işlemedi, bu yıl da aynı sorunları yaşatıp çiftçiyi tüccara mahkum bırakacaklar. İlacın, tohumun, gübrenin, kiranın, traktör giderlerinin, mazotun, biçerdöver maliyetinin ve işçi maliyetinin artmasına rağmen verilen fiyat çok düşük. 15 liranın altında bir fiyat çiftçi için yıkım olur, çiftçiye vurulan bir darbe olur."

"TMO şartlı alıyor"

Gürer, TMO'nun randevulu alım yapması sebebiyle üreticinin tarladaki malı daha düşük fiyatla tüccara sattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçinin ÇKS yaptırması bekleniyor. Ödeme birkaç ay sarkıyor. Ürün içeriğine göre fiyat düşebiliyor. Bu durumda çiftçi, tarlada alım yapan tüccara daha düşük fiyatla ürününü satıyor. Çiftçi borçlu; bir an önce ürününü borçlarından dolayı satıp ürün bedelini almak istiyor ve TMO şartlarından dolayı daha düşük fiyatla tüccara vermek zorunda kalıyor. Çukurova'da hasatın sonu geldi. Alım fiyatı geç ve düşük açıklandı. AKP iktidarlarının hasat öncesi fiyat açıklaması geçen yıl sona ermişti. Bu yıl da devam etti. TMO, yılbaşından beri ithal buğday getirdi. Hasat öncesi ithalat yaptı. Hububatta üretim öncesi artan girdi maliyetleri sorun, hasat sonrası beklenen satış sorun ve bir de ithalat ile piyasaya daha düşük alım fiyatı verilmesi çiftçi için tam bir sorun oldu."