CHP'li Başarır'dan Erdoğan'ın 'af' kararına tepki: Hizbullah’tan yargılananları affediyorsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi 10 hükümlünün cezasını affetti. Cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Şehmus Alpsoy ve müebbet cezası alan Hamit Çöklü de bulunuyor.

CHP'li Mahir Başarır'dan karara tepki

Cumbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki geldi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç utanmıyorsun, değil mi Erdoğan? Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun! Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız!" dedi.