CHP'li Bulut olağanüstü kurultayın adını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. "Kurultay çalışmaları son hızıyla devam ediyor" diyen Bulut, kurultaya tam "dönemin ruhuna uygun" bir isim koyduklarını, bu ismin de "İrade Milletindir Kurultayı" olduğunu açıkladı.

"Milletimiz belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı adayının da yanında"

İktidarın "korkunç bir baskısı" olduğunu, "sindirme ve toplumun reaksiyonlarını köreltme" gibi bir çabası olduğunu sözlerine ekleyen Bulut, iktidarın bu baskıyı özellikle yargı kanalıyla yaptığını belirtti. Bulut, şunları söyledi:

"Dün akşam örneğinde olduğu gibi tüm bakanlar, televizyon televizyon dolaşıp ‘şunu yapmayın, bunu yapmayın’ diyor. Aslında bireyin kendine ait haklarını bile engeller bir görüntü var. Tüketimden gelen haklarını kullanmak isteyenlere, ‘sizi savcılığa vereceğiz’ diyorlar. Yürüyüştekilere keza öyle. Bugün Türkiye’de bayramı görmeyen 20’li yaşlarda 300’ün üzerinde genç var. Hiçbir suçları yok. Barışçıl eylemler yapılıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla barışçıl eylemlere bile karşı çıkan bir iktidar var. Ama buna da reaksiyon gösteren bir halk iradesi var. Ön seçimde 15,5 milyon insanın gelip oy kullanması önemli bir örnek. Saraçhane’de toplanan insan sayısı önemli bir örnek. Her gün orada toplantı ve miting yapıldı. Orada her gün sayı arta arta milyonun üzerinde bir sayıya geldi. Maltepe’deki miting keza aynı şekilde. Dokuz günlük bir tatil olmasına rağmen. O gün Maltepe’ye insan aktı. Burada bir irade var. Milletimiz, halkımız bu baskıya, hukuksuzluğa karşı irade gösteriyor. Belediye başkanlarının, cumhurbaşkanı adayının yanında. Bu iradeyi de biz kurultayda, 6 Nisan’da o salona taşımayı düşünüyoruz."

"Kurultaya davet edilmesi gereken herkes davet ediliyor"

6 Nisan’da yapılacak kurultayın, olağanüstü bir kurultay olduğunu hatırlatan Bulut, kurultaya onur kurulu üyelerinin davetli olduğunu, bu kurul içerisinde eski CHP genel başkanlarının da olduğunu söyledi. "Normal bir prosedür olarak kurultaya davet edilmesi gereken herkes davet ediliyor" diyen Bulut, "Bu bir olağanüstü kurultay. Olağanüstü kurultaylarda sadece genel başkan konuşma yapar, seyircisiz olur. Normal prosedürde parti davetleri yine yapılır. Ama sonuçta bu tek genel başkan adaylarının konuşma yapacağı bir kurultay olacak" diye konuştu.

"Kim aday olmak istiyorsa, yüzde beş imzayı toplayarak bu kurultayda aday olabilir"

Bulut, olağanüstü kurultayda, başka bir adayın olup olmayacağına ilişkin ise "Özellikle sosyal medyada çokça tartışılıyor. Çeşitli tweetler atılıyor. '500 imza toplandı. Aday olacak. Hazırlıklar var' diye. Bunlara ilişkin söyleyeceğimiz şey şudur, burası bir baba ocağı. CHP, buradaki yöneticilerin sahip olduğu bir parti değil. Kurucu değerlere sahip, Türkiye’nin partisi. O nedenle bu baba ocağına herkes nasıl gelip üye olabiliyorsa, aynı şekilde aday da olabilir. Kurultayda, genel başkan adaylığı için tüzük açıklama yapmış durumda. Yüzde beş imza toplanacak. Kim aday olmak istiyorsa, yüzde beş imzayı toplayarak bu kurultayda aday olabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Tüm siyasi figürlerin kendi hesapları var. Kendi hesaplarından paylaşımlar yapabilirler"

"Bu kurultayda bir kaos çıkarma derdinde olanlar var. Özellikle iktidar kendi oylarını yükseltemeyince, kendisine yakın basın organları kanalıyla CHP’de kargaşa ve kaos görüntüsünü yaymak istiyor" diyen Bulut, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Buna izin vermemek lazım. Delege, sağduyusu güçlü bir delege. Bugüne kadar yaptığı kurultaylarda olduğu gibi ne kadar baskı olursa olsun, tercihini doğru yönde kullanacak bir delege. Bunun bir olağanüstü kurultay olduğu, bunun iktidar tarafından baskıyla gerçekleştiği, bir tehdit unsuru sebebiyle olağanüstü kurultay olduğunu unutmamak lazım. Ama adaylıkların önü kapalı değil. Kim aday olmak istiyorsa elbette gelir aday olur. Benim önerim şu, çokça dedikodular dönüyor. Bir önceki tüzük kurultayında benzer şekilde dediler ki ‘bu seçimli kurultay olacak. 500 imza toplandı. Yönetim değişecek’ diye ama ne oldu? En çok tartışılan madde bin 200’e karşı 40 oy ile geçti. Ben burada delegelerin sağduyusuna güveniyorum. Partiden beklentisi olan vatandaşlarımız, gelecekle ilgili endişe duyan, iktidar olacağına inandığı partisinin, bu tartışmaların dışında olmasını istiyorlar. Sosyal medyada çeşitli, hatta ismi belli olmayan hesaplar yerine, bireylerin kendi hesaplarına dikkat etmeleri. Örneğin Ekrem İmamoğlu, şu anda siyasi tutuklu olsa da sonuçta görüşmeler yapılıyor ve sosyal mecradan görüşleri aktarılıyor. Diğerleri de öyle. Tüm siyasi figürlerin kendi hesapları var. Kendi hesaplarından paylaşımlar yapabilirler. Onun dışında isimsiz hesapların attığı tweetlere itibar etmesinler."

"İmza kampanyasına ilgi inanılmaz"

Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Trabzon’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyasına ilişkin de konuştu. İmza kampanyasının bir süre daha devam edeceğini söyleyen Bulut, kampanya kapsamında toplanan imzalara ilişkin sayıların gelmeye başladığını, kampanyaya ilginin inanılmaz olduğunu anlattı. Bulut, CHP Genel Merkezi’nde de bir imza yeri oluşturduklarını, vatandaşların CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde imza verebileceklerini sözlerine ekledi. Özellikle kalabalık caddelerde imza kampanyası için stantların kurulacağını belirten Bulut, dileyen vatandaşların imzasını mail üzerinden de verebileceğini anlattı.

"Parti içinde bir kaos yaratmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz"

"6 Nisan’a elbette hazırlandık ama bizim daha çok motivasyonumuz, 6 Nisan sonrasına” diyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede yargı kanalıyla bir darbe gerçekleştirdiler. Belediye başkanlarımız hapiste. Tüm siyasetçiler tehdit altında. Her gün yeni bir soruşturma konusu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisine, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İki eserimden biri’ dediği partiye kayyum atama gibi bir cesaret içerisindeler. Bu, ülkede olan baskının bir göstergesi. 6 Nisan’dan sonra bu reaksiyonları devam ettireceğiz. En önemli motivasyonumuz da bu. Parti içinde bir kaos yaratmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz. İmza kampanyamız devam edecek. Haftada bir gün, çarşamba günü, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün, İstanbul’da her akşam saat 20.30’da bir ilçede miting yapacağız. Ayrıyeten her hafta sonu bir ilde miting yapacağız. Biz toplumsal duyarlılığı ve iktidarın yaptıklarına karşı millet iradesini göstermek adına bu eylem silsilesine devam edeceğiz."