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Nepal ve Tayland 8 anlaşma imzaladı

Nepal ve Tayland ticaret, turizm, yatırım, tarım ve sağlık alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla 8 anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Nepal ve Tayland 8 anlaşma imzaladı
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Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamada, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra'nın Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'yi başkent Bangkok'ta ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasında ticaret, turizm, yatırım, tarım ve sağlık alanlarında ikili işbirliğini artırmak için 8 anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Taylandlı mevkidaşı Paetongtarn Şinavatra ile "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirterek, 2 ülke arasındaki gelişmeyi "dostluğun yeni sayfası" şeklinde nitelendirdi.

Sharma Oli, ziyaretinin, 1959'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğuna dikkati çekerek, bu görevi üstlenmekten gurur duyduğunu belirtti.

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