Petrobras’tan dev hidrokarbon keşfi! Üretimde zirve bekleniyor

Brezilya'nın devlet petrol şirketi Petrobras'ın Şubat ve Mart aylarında Santos havzasında bulunan Aram bloğunda ile Campos havzasında Norte de Brava bloğunda ve Buzios sahasının batı bölgesinde bulunan bir kuyuda hidrokarbon keşifleri yaptığını duyuruldu.

Üretim planını 1 yıl öne çekecek keşif

Reuters’ın haberine göre, şirketin arama ve üretim başkanı Sylvia dos Anjos, 3 bölgede yapılan hidrokarbon keşfinin önemli olduğunu dikkat çekerek, hala son testlerini yürütüldüğü için hacimler hakkında konuşamayacağını ancak yeni keşiflerin firmanın planladığı zirve üretimini bir yıl öne çekebileceğini vurguladı.

Anjos, Rio de Janeiro'da düzenlenen bir etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, şirket yönetiminin ayrıca bu hafta Buzios sahası için yeni bir üretim gemisi kiralama ihalesini de görüşeceğini söyledi.

İhale ilk yarıda kamuoyuna duyurulacak

Firma yönetiminin onay vermesi halinde, yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlanan ihalenin 2025 yılının ilk yarısında kamuoyuna duyurulması mümkün olacak.