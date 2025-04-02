  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Petrobras’tan dev hidrokarbon keşfi! Üretimde zirve bekleniyor
Takip Et

Petrobras’tan dev hidrokarbon keşfi! Üretimde zirve bekleniyor

Petrobras'ın yeni keşifleri dünyada büyük yankı uyandırdı. Şubat ve Mart aylarında 3 bölgede bulunan hidrokarbon şirketin üretim planını 1 yıl öne çekerek zirveye oturması bekleniyor.

Haber Merkezi
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrobras’tan dev hidrokarbon keşfi! Üretimde zirve bekleniyor
Takip Et

Brezilya'nın devlet petrol şirketi Petrobras'ın Şubat ve Mart aylarında Santos havzasında bulunan Aram bloğunda ile Campos havzasında Norte de Brava bloğunda ve Buzios sahasının batı bölgesinde bulunan bir kuyuda hidrokarbon keşifleri yaptığını duyuruldu.

Üretim planını 1 yıl öne çekecek keşif

Reuters’ın haberine göre, şirketin arama ve üretim başkanı Sylvia dos Anjos, 3 bölgede yapılan hidrokarbon keşfinin önemli olduğunu dikkat çekerek, hala son testlerini yürütüldüğü için hacimler hakkında konuşamayacağını ancak yeni keşiflerin firmanın planladığı zirve üretimini bir yıl öne çekebileceğini vurguladı.

Anjos, Rio de Janeiro'da düzenlenen bir etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, şirket yönetiminin ayrıca bu hafta Buzios sahası için yeni bir üretim gemisi kiralama ihalesini de görüşeceğini söyledi.

İhale ilk yarıda kamuoyuna duyurulacak

Firma yönetiminin onay vermesi halinde, yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlanan ihalenin 2025 yılının ilk yarısında kamuoyuna duyurulması mümkün olacak.

Transneft duyurdu: Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın faaliyetleri askıya alındıTransneft duyurdu: Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın faaliyetleri askıya alındıDünya
ABD gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını düşürüyorABD gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını düşürüyorEmtia Haberleri
Çin, 100 milyon tonluk petrol sahası keşfettiÇin, 100 milyon tonluk petrol sahası keşfettiDünya
Çin 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfettiÇin 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfettiDünya
Küresel Ekonomi
Nepal ve Tayland 8 anlaşma imzaladı
Nepal ve Tayland 8 anlaşma imzaladı
Danimarkalı Maersk, Panama Kanalı Demiryolu Şirketi'ni satın aldı
Danimarkalı Maersk, Panama Kanalı Demiryolu Şirketi'ni satın aldı
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 11,75 trilyon rubleye geriledi
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 11,75 trilyon rubleye geriledi
ABD'de fabrika siparişleri şubatta arttı
ABD'de fabrika siparişleri şubatta arttı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde geldi
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde geldi
Putin, ABD'li devin hisselerine satış onayı verdi
Putin, ABD'li devin hisselerine satış onayı verdi