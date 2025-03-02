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Çin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfetti

Pekin'deki jeologlar, Çin'in 60 bin yıl boyunca ülkeye yetecek yakıtı sağlayabilecek 'sonsuz' bir enerji kaynağı keşfettiğini iddia etti.

Haber Merkezi
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Çin, ülkeye 60.000 yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı keşfetti
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Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan'daki Bayan Obo maden kompleksinin, Çin'in evsel enerji ihtiyacını 'neredeyse sonsuza kadar' karşılayacak kadar toryum barındırabileceği bildirildi.

Hafif radyoaktif olan bu element, erimiş tuz reaktörü adı verilen ve muazzam miktarda enerji üretebilen bir tür nükleer santral oluşturmak için kullanılabilir. 

The South China Post'un elde ettiği rapora göre, bilim insanları madencilik kompleksinin tam kapasite işletilmesi halinde 1 milyon ton toryum elde edilebileceğini tahmin ediyor . 

Dünya çapında fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirebilir

Çalışmada, ülkenin maden atıklarındaki toryum kaynaklarının 'tamamen el değmemiş' halde kaldığı ve uygun şekilde çıkarılması halinde  dünya çapında fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirebilecek büyüklükte olabileceği öne sürüldü .

 1000 yıldan fazla enerji ihtiyacını karşılayabilir

Araştırmacılar ayrıca, İç Moğolistan'daki bir demir cevheri sahasından çıkarılan beş yıllık maden atığının, Amerika'nın 1000 yıldan fazla enerji ihtiyacını karşılayacak kadar toryum içerdiğini ileri sürüyor.

Çin, Rusya ve ABD nükleer enerji yarışında

Rapor, Çin, Rusya ve ABD'nin nükleer teknolojilerini genişletmek ve  nükleer enerjiyi  önemli bir güç kaynağı haline getirmek için yarıştığı bir dönemde geldi. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile Amerika'nın Ukrayna'nın nadir toprak rezervlerini çıkarmasına izin verecek bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

233 toryum zengini bölge belirlendi

Çalışmada ülke genelinde 233 toryum zengini bölge belirlendi ve eğer bu doğruysa, Çin'deki toryum rezervlerinin önceki tahminleri önemli ölçüde aştığı öne sürülüyor. 

Dünya çapındaki araştırmacılar, doğal olarak oluşan, hafif radyoaktif bir metal olan toryumun birincil enerji kaynağı olarak kullanımını yıllardır gündeme getiriyor. 

Dünya Nükleer Birliği'ne göre toryum doğada uranyumdan daha kolay bulunuyor ve uranyumdan 200 kat daha fazla enerji üretebiliyor . 

Ancak Dünya Nükleer Derneği, elementin maliyet açısından uygun bir şekilde çıkarılmasının hâlâ zor olduğu konusunda uyarıyor. 

Araştırmacılar, toryumun erimiş tuz reaktörlerinde kullanılmasının uzun vadede daha az toksik atık üreteceğini ve daha kolay yeniden işlenebileceğini söylüyor.

 

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