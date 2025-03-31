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Çin, 100 milyon tonluk petrol sahası keşfetti

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC’un, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, kanıtlanmış rezervleri 100 milyon tonu aşan bir petrol sahası keşfettiği bildirildi.

Haber Merkezi
Reuters
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Çin, 100 milyon tonluk petrol sahası keşfetti
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Çin’in Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi CNOOC, Güney Çin Denizi'nde 100 milyon tondan fazla rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfetti.

Raporda Huizhou 19-6 petrol sahası olarak adlandırılan sahanın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen'e yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta yer aldığı ve ortalama su derinliğinin 100 metre olduğu belirtildi.

Günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz

Test sondajıyla günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğalgaz üretimi sağlandığı ifade edildi.

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