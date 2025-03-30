10 numara, Trump'a misilleme vergileri hazırlıyor: Keskin dişlerimizi kullanacağız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Donald Trump'ın Nisan ayında küresel ticarete yönelik baskısına İngiltere'yi de dahil etmesi halinde onu cezalandırmak için 'planları' olduğunu söyledi.

Starmer, İngiltere'ye gümrük vergileri uygulaması halinde ABD'ye karşı "keskin dişlerini" kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

10 Numara son çare görüşmelerine "sakin kafayla" yaklaşıyor

Downing Street'ten bir kaynak, İngiliz müzakerecilerin İngiltere için bir muafiyet sağlamak amacıyla son çare görüşmelerine "sakin kafayla" yaklaştığını, ancak gerektiğinde "keskin dişlerini" kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Trump 2 Nisan vergilerini ABD için "Kurtuluş Günü" olarak açıklamıştı

Trump , ABD için "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da tüm ülkelerden gelen mallara kapsamlı gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. Bunun, geçen yılın ilk dokuz ayında İngiltere'nin ABD'ye yaptığı en büyük ihracat kaynağı olan otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik genel vergiyi de kapsayacağını söyledi.

Müzakerelerde 'ölçülü yaklaşım' sinyali

Pazar günü 10 numara’dan bir kaynak The Telegraph'a şunları söyledi:

"Her türlü olasılığa karşı hazırlıklıyız. Çok sayıda senaryo planlaması var. Her şey düzgün ve kapsamlı bir şekilde yapılıyor. Ama nihayetinde, pek çok şey tamamen öngörülemez.

Ulusal çıkar için böyle olacağını düşünürsek bir misilleme süreci hakkımızı saklı tutuyoruz ve bunu yapmak için endüstriyle birlikte çalışacağız. Buna soğukkanlı ve sakin kafalarla ama keskin dişlerle yaklaşacağız.

"Trump vergilerine karşı planlar hazır"

Telegraph, İngiltere'nin Çarşamba günü olası bir misilleme için bir dizi yol hazırladığını öğrendi.

Planların hazır olduğu söyleniyor. Ancak, Başbakan'ın hemen tetiği çekmesinin pek olası olmadığı, bunun yerine müzakerelere daha ölçülü bir yaklaşım tercih ettiği anlaşılıyor.

Hükümet kaynakları, yetkililerin 2 Nisan'a kadar ABD'li mevkidaşlarıyla günlük görüşmelerde bulunacağını ve görüşmelerin "son dakikaya kadar" süreceğini söyledi.