Danimarkalı Maersk, Panama Kanalı Demiryolu Şirketi'ni satın aldı

Canadian Pacific Kansas City şirketi Danimarkalı Maersk'ın, Panama Kanalı Demiryolu Şirketi'ni satın aldığını duyurdu.

Canadian Pacific Kansas City anlaşmanın şartlarını açıklamadı ancak anlaşmanın şirketin Kanada, ABD ve Meksika'daki temel varlıklarına odaklanmasına yardımcı olacağını ekledi.

Maersk'in APM Terminals birimi CEO'su Keith Svendsen, "Bu satın alma, intermodal konteyner taşımacılığına yönelik temel hizmetlerimizle uyumlu, bölgede cazip bir altyapı yatırımını temsil ediyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Canadian Pacific ve Lanco Group birimlerinin ortak girişimi olarak kurulan Panama Railway Company, kanal boyunca demiryolu tabanlı yük ve yolcu hizmetleri sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 77 milyon dolar gelir elde etti.

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1999 yılında ABD tarafından inşa edilip Panama'ya iade edilen kanalı, özellikle Çin olmak üzere yabancı varlığının arttığı iddiaları nedeniyle devralma tehdidinde bulunduğu bir dönemde geldi.

Hong Kong'lu CK Hutchison, geçen ay Panama Kanalı yakınlarındaki önemli limanları, Trump'ın baskısını bir nebze olsun azaltan BlackRock liderliğindeki bir gruba satmayı kabul etmişti.

Ancak başlangıçta bu hafta imzalanması beklenen anlaşmanın, Çin'in eleştirileri nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.