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Piyasalar Trump’ın gümrük vergisi hamlesine kilitlendi

Piyasalar Trump'ın açıklayacağı gümrük vergilerini ve bunlara gelecek tepkileri bekliyor.

Haber Merkezi
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Piyasalar Trump’ın gümrük vergisi hamlesine kilitlendi
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ABD doları, Başkan Trump'ın Türkiye saati ile 2300'da karşılıklılık gümrük vergisi planlarına ilişkin yapması beklenen ve muhtemelen hemen yürürlüğe girecek açıklama öncesinde istikrarlı seyrediyor.

Karşılıklılık gümrük vergileri kamuoyuna açıklandıktan sonra, piyasaların odağı vergilerden etkilenen ülkelerin vereceği yanıtlara çevrilecek.

Pepperstone stratejisti Michael Brown, “Tüm bu tepkilerin ortasında, Trump'ın bundan sonra ne yapacağı sorusu da var. Trump'ın başkanlık dönemi boyunca devam edecek bu gidiş gelişler nedeniyle belirsizliğin yüksek kalmaya devam edece" dedi.

Brown'a göre bu durum, varlıklar arası oynaklığı yüksek tutacak ve piyasa katılımcıları riske girme konusunda inançsız olacak.

DXY dolar endeksi 104’ün altına gerileyerek, 103,83 seviyesinde yatay seyrediyor.

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