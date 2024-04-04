CHP'li İlgezdi: Açlık sınırı ilk kez 20 bin TL sınırını aştı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) mart ayı araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

İlgezdi, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle 2024 yılında açıklanan asgari ücret rakamının açlık sınırının altında kaldığını belirterek, "Emeklilerimizin yaşadığı bunalım, içler acısı durum hayal dahi edilemeyecek halde. Emekli maaşları ortada diyemiyoruz, maaşlar buhar oldu. Açlık sınırı mart ayında ilk kez 20 bin TL sınırını aşarken, yoksulluk sınırı da 57 bin TL’yi geçti. Mart ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 5.9, yoksulluk sınırında ise yüzde 11 oranında artış yaşandı. Asgari ücret açlık sınırının altında, neredeyse her gün zam haberleriyle uyuyor, uyanıyoruz. Toplum olarak bir büyük bir yoksulluğun içine sürükleniyoruz, iktidar sarayda sefasını sürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Et, balık ve yumurta için aylık harcama 5 bin 740 lira

Gıdaya ulaşmakta vatandaşın büyük zorluk yaşadığını belirten Akkuş İlgezdi, “Alışveriş için tercih edilen marketlerin fiyatlarına baktığımızda, dengeli beslenme için yapılan harcamaların mart ayında rekor seviyelere ulaştı. Et, balık ve yumurta için aylık harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 527 TL artarak 5 bin 740 TL’ye çıktı” ifadelerini kullandı.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcamanın mart ayında 411 TL’ye yükseldiğini hatırlatan İlgezdi, şunları söyledi:

''Vatandaşın gıdaya ulaşması gün geçtikçe zorlaşıyor, Türkiye’de uzaya ulaşmak, gıdaya ulaşmaktan daha kolay. Süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler için yapılan harcama şubat ayına göre 76 TL artarak 4 bin 306 TL’ye yükseldi, dengeli ve sağlıklı beslenmenin temelinde yer alan meyve ve sebzeye harcanması gereken miktar meyve için 415 TL, sebze için ise 330 TL artarak 2 bin 797 TL oldu. Dört mevsimin yaşandığı, verimli topraklara sahip ülkemizde meyve ve sebze tüketmek adeta lüks oldu.''