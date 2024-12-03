CHP'li Ömer Fethi Gürer: 2024 sonunda faiz yükü 825 milyar lirayı bulacak

CHP'li Gürer, bankacılık sektörüne yönelik verileri paylaşarak, vatandaşların giderek daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti. 2023 yılının ilk on ayında, bireysel krediler ve kredi kartı borçları için bankalara ödenen faiz miktarının toplamda 688,6 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 237 oranında arttığını söyledi.

Gürer, "Geliri artmayan vatandaş, borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor ve gelirinin büyük kısmını faiz ödemelerine harcıyor. Faiz karşıtı olduğunu söyleyen iktidar, halkı daha büyük bir faiz sarmalına sürükledi" dedi.

Kredi kartı faizinde rekor artış

Gürer, 2023 yılı itibarıyla vatandaşların bankalara ödediği faizin 414,9 milyar lirasının bireysel kredilerden, 273,7 milyar lirasının ise kredi kartı borçlarından kaynaklandığını belirtti.

Kredi kartı borçları nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden Gürer, ödenmeyen borçlar yüzünden faiz yükünün daha da arttığını söyledi.

2024 yılı için ödenecek faiz miktarının ise 825 milyar lirayı bulmasının beklendiğini belirtti.

Gürer, son dört yılda faiz yükündeki artışa dikkat çekerek, 2020 yılında vatandaşların bankalara ödediği faizin 82,7 milyar lira olduğunu, 2021'de bu rakamın 118,5 milyar liraya, 2022'de 186,4 milyar liraya, 2023'te ise 378,3 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Faiz yükünün neredeyse on kat arttığını belirten Gürer, hükümetin ekonomi politikalarının bedelini vatandaşların ödediğini söyledi.

'Yanlış ekonomi politikaları halkı borç batağına sürükledi'

Gürer, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirerek, "Tek adam rejiminin yanlış ekonomi politikaları, halkı borç ve faiz batağına sürükledi. Enflasyon yükselirken alım gücü düştü. Geliri yetmeyen vatandaş, çareyi kredi çekmekte veya kredi kartı kullanmakta buldu. Ancak faiz oranlarının yüksekliği borçları katlayarak artırdı" dedi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve halkın borç sarmalından kurtulabilmesi için hükümetin derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, vatandaşların bankalara olan bağımlılığını azaltmak için acil düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, "İktidar, halkın sorunlarını görmek yerine günü kurtarma politikaları uyguluyor. Bu süreç borç krizine yol açabilir. İktidar, faiz karşıtı olduğunu söyleyip halkı borca ve faize mahkûm eden politikalarını gözden geçirmelidir" dedi.