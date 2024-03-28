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CHP'nin Bitlis adayı AK Parti'ye geçti

CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, AK Parti’ye katıldı.

Haber Merkezi
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CHP'nin Bitlis adayı AK Parti'ye geçti
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CHP'nin Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, miting saatinin DEM Parti'ye satıldığını iddia ederek AK Parti’ye katıldı.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti’ye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adalığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi tarafından CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’e AK Parti rozeti takıldı.

 

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