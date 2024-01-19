CHP'nin Etimesgut adayı Beşikçioğlu: Rant-imar bilmem ama insanın kalbine giden yolu bilirim

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu, "Rant-imar bilmem ama insanın kalbine giden yolu bilirim" şeklinde konuştu.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Beşikçioğlu, siyasete neden girdiğini açıkladı. Programda 'Neden Çankaya'dan aday olmadığını'nın açıklanma anları ise dikkat çekti.

Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir" diye konuştu.

"Aktif siyasete girme fikri nasıl oldu?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Yaklaşık 30 senedir tiyatro yapıyorum 12 senedir da özel tiyatro yapıyorum. Siyasileri biz salonlara beklerken çok az katılım oluyor. Her ne kadar politik tiyatro da yapsanız. Ben de karar verdim. Madem öyle siyasilerden biz salon alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım. Bunun üzerine de tabii ki Ümit Bey bu mevzuda çok ısrarcı, hatta ısrarcılığının altında da gereksinim olduğunu o kadar güzel betimledi ki."

Neden Etimesgut adayı olduğunu açıkladı

Beşikçioğlu konuşmasının devamında ise, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden Etismesgut da Çankaya değil diye sordum. Çünkü sana Etimesgut'ta gereksinim var dedi. Oradaki yaş skalası, tüm profilleri çıkarıp önüme koydular, büyün grafikleriyle. Dediler ki burası kültür ve sanatın doğan güneşi olmak zorunda. Çünkü oradaki yapılaşma kendi içinde çok genç aile olan bir kitle. Bunların kendi içinde sosyal etkinlikleri maalesef yok. Ankara merkeze çok uzak bir ilçe, ordaki arkadaşım beni izlemek için ta merkeze geliyor. Ben de tamam anladım diyerek ben oraya gideceğim dedim."