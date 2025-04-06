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CHP'nin miting takvimi belli oldu: Özgür Özel, İstanbul mitinginin tarihini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim söylemiyle mitinglere başlanacağını duyurmuştu. Özel 21. Olağanüstü Kurultay'da partisinin miting takvimini açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP'nin miting takvimi belli oldu: Özgür Özel, İstanbul mitinginin tarihini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda miting takvimini açıkladı.

Özel, daha önce yaptığı açıklamada,  "Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu için özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz" demişti. 

"Her çarşamba İstanbul'da gece mitingi olacak"

Özel kurultayda partisinin miting takvimini açıklayarak şunları kaydetti.

"İmza kampanyasında 7 milyona ulaştık. Pazar günü Samsun'dayız. Samsun'la başlıyoruz. 19 Mayıs'ta İzmir'de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle... Her çarşamba, İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi..."

Özgür Özel tek aday

CHP olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılıyor. Adaylığını açıklayan Ümit Uysal, bugün adaylıktan çekildiğini duyururken, Berhan Şimşek de yeterli imzayı toplayamadı. Kurultayda Özgür Özel tek aday oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, "CHP'nin belediyecilik üzerinden halkla kurduğu temasın, şefkatli sıcak elin, kapsayıcı dilin CHP'yi emin adımlarla iktidara taşıdığını biz de gördük, onlar da gördü" dedi.

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