  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözler CHP'nin yarın yapacağı PM toplantısına çevrildi; MYK belirlenecek
Takip Et

Gözler CHP'nin yarın yapacağı PM toplantısına çevrildi; MYK belirlenecek

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yarın saat 12.00'de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılacak PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözler CHP'nin yarın yapacağı PM toplantısına çevrildi; MYK belirlenecek
Takip Et

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi. CHP Lideri Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste de tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi. PM'nin belirlenmesinin ardından gözler yeniden oluşturulacak MYK'ya çevrildi. Özel'in başkanlığında PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri yarın saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından parti genel merkezinde saat 12.00'de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

MYK, Parti Meclisi toplantısında şekillenecek

MYK'nın bu toplantıda şekillenmesi beklenirken İlhan Uzgel’den boşalan Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın getirilmesi öngörülüyor. İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi beklenen Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise uluslararası ticari sözleşmeler ve milletlerarası tahkim konusunda uzmanlığı bilinen Bahadır Erdem’in getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

Saraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildiSaraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildiGündem
CHP Milletvekili Başevirgen'den iktidara çağrı: Manisa afet bölgesi ilan edilsinCHP Milletvekili Başevirgen'den iktidara çağrı: Manisa afet bölgesi ilan edilsinGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye düşerse CHP ne yapacak? Özgür Özel açıkladı
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye düşerse CHP ne yapacak?
CHP Genel başkan Yardımcısı Zeybek: Üç davamız cuma gününe denk getirildi, bu bir kara cuma
CHP Genel başkan Yardımcısı Zeybek: Üç davamız cuma gününe denk getirildi, bu bir kara cuma
Emniyet, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganlar için özel ekip kurdu
Emniyet, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganlar için özel ekip kurdu
Dolandırıcılık davaları adeta patladı!
Dolandırıcılık davaları adeta patladı!
Saraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildi
Saraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildi
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor