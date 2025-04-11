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Saraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildi

Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Saraçhane tutuklamaları | 59 genç hakkında tahliye kararı verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi. Dün de İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararı vermişti.

20 ayrı soruşturmada 829 şüpheli var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.

Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.

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