TRT dizisinden çıkarılmışlardı: Yerlerine gelecek isimler belli oldu

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat boykot çağrısı yaptıktan sonra dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Pusat'a destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu ‘Muhabir’ dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncuların yerine gelecek isimler belli oldu.

TRT tabii’nin SO Medya imzalı dizisinde Furkan Andıç’ın canlandırdığı ve çekilen 2 günlük sahneleri çöpe atılan muhabir Uğur rolünü Mekin Sezer oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir kanalda yaşanan olayların anlatılacağı dizinin editör Duygu Bilgin’i için de Ilgaz Kaya’yla el sıkışıldı.

“Muhabir” dizisinin geçen hafta ara verilen çekimlerine salı günü yeniden başlandı.