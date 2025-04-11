Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a hapis cezası
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında yer aldığı beş sanığın, görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Hazinedar’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak da getirildi.
Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik Aralık 2022 tarihinde başlatılan rüşvet soruşturmasında görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin görülen davada karar çıktı.
8 Nisan 2025 günü İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklara ceza yağdı.
Oda TV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar 2 yıl 6 ay, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, 2 yıl 3 ay, Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek 1 yıl 10 ay 15 gün, Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil 1 yıl 10 ay 15 gün ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mürvet Günday 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.