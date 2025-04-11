Akaryakıtta indirim rüzgarı sona erdi: Benzine zam geliyor!
Otogaz, motorin ve benzine 4 gün peş peşe gelen indirimin ardından akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Bugün indirim gelen benzinin fiyatı artacak. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta bu hafta indirim üstüne indirim geldi. Otogaz, motorin ve benzinin fiyatında 3 gün peş peşe indirim olmuştu. Akaryakıttaki indirim rüzgarı sona erdi.
8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti.
Son olarak bugün indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 82 kuruş artacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.37 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.94 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.25 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL