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Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Birçok dünya liderinin katılım göstereceği zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

Haber Merkezi
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Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor
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Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Şara'dan Türkiye'ye ikinci ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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