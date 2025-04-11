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Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi

Akademi, 2028’deki 100. Akademi Ödülleri ile dublör tasarımı dalında bir başarı ödülünü ekleyeceğini duyurdu. Bu ödül, 2027 yılında vizyona giren filmleri kapsayacak.

Haber Merkezi
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Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi
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Akademi CEO’su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, yaptıkları ortak açıklamada, "Sinemanın ilk günlerinden itibaren dublör tasarımı, film yapımının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu teknik ve yaratıcı sanatçılarının yenilikçi çalışmalarını onurlandırmaktan gurur duyuyoruz ve bu önemli anı başarmalarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Akademi'nin prodüksiyon ve teknoloji dalında 100’den fazla dublör bulunuyor.

Dublörler için ödül zamanı

Yeni ödül fikrinin öncüsü olan David Leitch, kariyerine Brad Pitt gibi yıldızlar için dublörlük yaparak başlamış ve John Wick gibi dublör ağırlıklı filmleri yönetmiştir. Leitch ve dublör koordinatörü Chris O'Hara, yeni ödül kategorisinin eklenmesi için Akademi'ye başvurularda bulunmuştu.

Leitch, "Dublörler, her türdeki filmin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sinema tarihimizde derin bir kökene sahiptir.

Charlie Chaplin, Harold Lloyd ve Buster Keaton gibi erken dönem öncülerinin yerinden, bugünün dublör tasarımcıları ve koordinatörlerinin ilham verici sanatına kadar bu alanda büyük bir evrim yaşanmıştır" dedi.

Chad Stahelski, Oscar’ların dublör tasarımı ödülünü eklemesini harika bulduğunu ancak hala yapılması gerekenler olduğunu belirtti. "Dublör tasarımının bir Akademi Ödülü alması harika ama kimlerin bu ödülü alacağını ve kararları kimin vereceğini merak ediyorum. Bu, bir kişinin yaptığı bir şey değildi; tamamen işbirliği gerektiren bir süreçti" dedi.

Akademi, bu yıl ayrıca 2025 yılında vizyona girecek filmler için "Casting Başarısı" ödülünü de eklemişti.

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