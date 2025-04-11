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SPK'dan 19 internet sitesi için kapatma talebi

SPK, 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan 19 internet sitesi için kapatma talebi
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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://firstglobal-turkiye.com
https://winex-invest.com
https://klasfx248.com
https://brokerklasforex.net
https://my.hatr-tickmill.com
https://hatr-tickmill.com
https://jpfbs.com
https://olivemarkets258.com
https://www.xmtrmarkets.technology
https://www.trk-hmftrade.com
https://persyatirim52.com
https://sca.persyatirim52.com
https://wolf-markets31.com
https://sca.wolf-markets31.com
https://client21.kataryatirim.net
https://nova-markets19.com
https://sca.nova-markets19.com
https://wt.nova-markets19.com
https://sardisglobal.com

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