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Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon TL ceza
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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