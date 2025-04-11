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SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme listesine alındı
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SMA hastalarının kullandığı bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi.

Bakan Işıkhan "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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