Çiftçinin isyanı büyüyor: Yol kapattılar!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çiftçiler ürünlerine biçilem düşük ücretlere karşı Aksakal Mahallesi'nde bir araya gelerek eylem yaptı.

Ürünleri ellerinde kalan domates, karpuz, kavun üreticilerinin eylemleri devam ediyor. Geçen hafta Bursa Karacabey’de yol kapatan çiftçiler, bugün de Balıkesir Bandırma’da eylem yaptı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üreticiler Aksakal Mahallesi'nde bir araya gelerek eylem yaptı. Çiftçilerin eylemine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

“Böyle giderse malımız ya tarlada kuruyup gidecek ya hayvan yemi olacak”

Bandırmalı üreticiler, eyleme traktörleriyle katıldı. “Çiftçi olmak suç mu?​”, “Köylü milletin efendisidir” ve “3 yıl mazot parasına çalışan bedava ameleyiz” yazılı pankart taşıyan çiftçiler, eylem yaptı. Tarlada kalan domatesleri yardım bekleyen çiftçiler, “Böyle giderse malımız ya tarlada kuruyup gidecek ya hayvan yemi olacak” dedi.

Üreticiler, geçen hafta Bursa Karacabey'de 4 saat süreyle Bursa-İzmir yolunda traktörleriyle eylem yapmış ve "hükümet istifa" sloganları atmıştı. Üreticiler, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domateslerin alınacağına dair verdiği sözden sonra eylemlerine son vermişti.

"Ürünler tarlada kaldı"

Eyleme katılan Gıda-İş Bandırma Şube Temsilcisi Recep Gökdeniz domates üreticilerinin fabrika patronları tarafından mağdur edildiğini söyleyerek, “Üreticilerin bölge fabrikalarıyla sözleşmeleri var. Sene başında sözleşmeler yapılmış, ancak şu an fabrikalar fiyat düşürüyor. 2 liranın dahi altında fiyat veren fabrikalar var ve üretici domatesini tarladan çıkaramıyor. Patronlar ise işi bedavaya kapatmak için domatesleri almıyor. Yani ürünler tarlada kalmış durumda” dedi.

CHP’li Sarı: Çiftçi hak ettiği desteği almalı

CHP Milletvekili Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçinin sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyerek, “Şu anda 3 liraya mal edilen domatesi, 1.70, 1.80, 2 lira gibi fiyatlardan alıyor fabrikalar. Biraz vicdan, biraz edep lazım. Yazıktır, günahtır. Çiftçi hak ettiği desteği almalı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de ihracatı durduruyorlar. Eldeki ürünü almıyorlar, hem de satılmasını engelliyorlar. Kime hizmet ediyorlar merak ediyorum” dedi.

Çiftçinin köylünün mağdur olduğunu söyleyen Sarı, “Kaymakam bir taraftan, jandarma komutanı bir taraftan köyleri gezip, 'Oraya gitmeyin, traktörünüzü götürmeyin, eylem yapmayın. Traktörünüzü bağlarız, size ceza yazarız' diyor. Kime neyin cezasını yazıyorsunuz? Siz halkını güvenliğini sağlamak için buradasınız. Hep birlikte Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulunmak için buradayız. Ya Bakan görevini yerine getirecek ya da o koltuğu derhal terk edecek” diye konuştu.

Turhan Çömez: 3-5 zenginin cebini dolduracağına gel bu çiftçiye yardımcı ol

Çiftçilere destek için eyleme katılan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise şunları söyledi: Köylü, çiftçi feryat ediyor. Yokluk sefalet diz boyu. Köylü diyor ki, ‘Böyle giderse önümüzdeki sene ekemeyeceğiz’. Yollar kesilmiş. Traktörler gelmiyor. Tarla aralarındaki yollara dahi jandarma koymuşlar. Ankara çiftçinin sesi duyulmasın istiyor. Şu anda tepemizde onlarca drone, onlarca insansız hava aracı, her taraf güvenlik kuvvetleri, her taraf jandarma, her taraf polis, emniyet, sınırlara konmamış olan bu güvenlik kuvvetleri, getirilmiş burada Balıkesir çiftçisinin önüne konmuş. Kur korumalı mevduatla 3-5 zenginin cebini dolduracağına gel bu çiftçiye yardımcı ol. Milyarlarca dolarlık ihale verip, ondan sonra vergi indirimi yapıp beşli çeteyi zengin edeceğine gel çiftçinin feryadını dinle”