CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Şehitkamil Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında bir yıllık denetim ve faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Umut Yılmaz’ın e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden de istifa ettiği bilgisi alındı. Umut Yılmaz’ın bu hafta içinde yapacağı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyuracağı ve bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Umut Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalmıştı.

CHP Gaziantep’te 30 yıl sonra bir ilki başarmış 1 milyon nüfuslu Türkiye’nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi kazanmıştı.