  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Takip Et

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Takip Et

Şehitkamil Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında bir yıllık denetim ve faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Umut Yılmaz’ın e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden de istifa ettiği bilgisi alındı. Umut Yılmaz’ın bu hafta içinde yapacağı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyuracağı ve bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Umut Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalmıştı.

CHP Gaziantep’te 30 yıl sonra bir ilki başarmış 1 milyon nüfuslu Türkiye’nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi kazanmıştı.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası devam ediyor: 10 isim daha istifa ettiYeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası devam ediyor: 10 isim daha istifa ettiGündem

 

Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Ertürkmen görevine başladıŞişli Belediyesi kayyumu Cevdet Ertürkmen görevine başladıGündem

 

Gündem
Müftüye soruşturma başlatılmıştı! Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
Müftüye soruşturma başlatılmıştı! Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
Bursa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bursa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ömer Çelik'ten DEM Parti-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Tarih verdi
Ömer Çelik'ten DEM Parti-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Tarih verdi
Bahçeli: Kimse imza toplayıp erken seçim hayaline kapılmasın!
Bahçeli: Kimse imza toplayıp erken seçim hayaline kapılmasın!
MHP'li milletvekilleri, Kılıçdaroğlu hakkındaki davadan vazgeçti
MHP'li milletvekilleri, Kılıçdaroğlu hakkındaki davadan vazgeçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik mesajı!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik mesajı!