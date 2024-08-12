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Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den yanıt geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, benimle görüşmek istedi" iddiasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na böyle bir mesaj iletilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den yanıt geldi
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AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yoğun gündemle toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"İnsanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze’nin içinde hareket etmesi orada büyük bir yoksulluk içinde yaşadıklarını gösteriyor. İnsanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalıdır.

İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Fransa, Almanya, İngiltere bu çağrıyı yaparken çağrılara olumlu karşılık vermeyen daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail’e yaptırım ne olacaktır.

İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye'nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz. İsrail ateşkesi sabote ediyor. "

Türkiye'nin UAD'a başvurusu

Ömer Çelik; "Uluslararası Adalet Divanı’na Türkiye açılmış davaya taraf oldu. Bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Atalay oturumu

"Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın biz konuyu değerlendireceğiz ve size açıklayacağız."

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi iddiası

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan, benimle görüşmek istedi' iddiasına yönelik  "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu’na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir. Bu doğru bir beyan değildir." açıklamasında bulundu.

 

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