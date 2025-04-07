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Mahir Polat'ın avukatından 'Adli Tıp' açıklaması

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki muayenesinin tamamlandığını ve nihai raporun hazırlanmasını beklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Mahir Polat'ın avukatından 'Adli Tıp' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polat'ın Adli Tıp Kurumundaki muayenesinin tamamlandığını bildirdi. 

Erdem, paylaşımında şu bilgileri aktardı: 

"Mahir beyin bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

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