Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Mahir Polat’ı serbest bırakın

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

"Serbest bırakın bu tertemiz gençleri"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın" dedi.

"Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler" diyen İmamoğlu, "Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın.



Pırıl pırıl gençlerimiz,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 7, 2025

Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Mahir Polat, 4 Nisan Cuma günü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini bildirdi.

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.