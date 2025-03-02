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Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir

Cristiano Ronaldo uzun yıllar forma terlettiği İspanya La Liga'ya dönüş hazırlığı yapıyor ancak futbolcu olarak değil. Ronaldo, Valencia'nın çoğunluk hisselerini alma planları yapıyor.

Haber Merkezi
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Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun yıllar mücadele ettiği İspanya 1. Futbol Ligi'ne (La Liga) sürpriz bir operasyonla dönüş hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Ronaldo, kariyerinde önemli bir yeri olan La Liga'ya geri dönebilir. Ancak bu kez futbolcu olarak değil, başkan rolünde.

İspanya'ya dönebilir ama nasıl?

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre Portekizli yıldız, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladı.

İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

Haber detayında Lim'in, Valencia'nın hisselerinin satışını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Ronaldo'nun futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra İspanya'ya döneceği ifade edilirken, Portekizli yıldızın Valencia'yı satın alma operasyonuna Suudi kraliyet ailesine bağlı Suudi yatırım fonlarının da mali destek vereceği ileri sürüldü.

Eski başarılı dönemlerinden uzak olan Valencia, 20 takımlı LaLiga'da 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

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