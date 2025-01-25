Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk, kürt, alevi ve zaza ayrımı yapmadan tüm Türkiye'ye kucak açacağız. Milletimizin kamplaştırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Ağustos 2001'den beri Van teşkilatımızda görev yapmış her kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle eş zamanlı yapılan il kongrelerinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu teşkilata görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Eser ve hizmet yarışımızda yer alan arkadaşlarımızı her iki dünyada yoldaşlarımız olarak görüyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz.

"Türk-Kürt-Alevi-Sünni ayrımı yapmadan kucaklayacağız"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk-Kürt-Alevi-Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olacak kucaklayacağız. Milletimizim kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Bin yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberlerinde süreçleri yürütüyoruz.

"Muhalefet partileri gibi hatayı başkalarında arayanlardan değiliz"

Şunu tim kalbimle ifade etmek isterim biz muhalefet partileri gibi hatayı başkalarında özellikle de millet de arayan bir anlayışa sahip değiliz.

Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Seçimlerde ipi göğüslemektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur.

"2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanacağız"

Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız.

Bu hedefe giden yolum kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar uyumlu, planlı çalışma ortaya koyacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşacağız.

Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir.

"Huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz"

Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin son 22 yılında 81 vilayetimizde destansı projelere imza attık. Van'a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Sağlıkta 15 milyar lira, ulaştırmada 76 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar liralık yatırım, enerjide 44 milyar lirada, kültür ve turizmde 2 milyar liralık eseri şehrimize kazandırdık. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk.

Van'da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7'sinin yapımı bitti. Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeltepe tünelimizin sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Tünelimizin sol tüpünde de çalışmalara devam ediyoruz. Van çevre yolunu da üç geliş 3 gidiş olarak inşa ediyoruz. Tatvan-Van arasında seyir süresini 3 buçuk saate düşürdük.

Bundan sonra da Van'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayanların yüzünü asla kara çıkarmadık. Dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz.

"Kayıkçı kavgalarıyla gelenlere prim vermeyeceğiz"

Kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz, boyun da eğmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm arkadaşlarımızın uyanık olmasını bekliyorum.

Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar.

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