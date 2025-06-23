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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye götürüldü.

Çalık bugün yine hastaneye sevk edildi

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı.

Çalık bugün yine hastaneye sevk edildi. Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

“Boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı”

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin, "Doktor kontrolü daha gerekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kotrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" dedi.

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