Rüzgardan ilham alan bir turizm yatırım öyküsü

Ülkemizde sörf sporuyla ilgilenenler için ilk seçenek olan Alaçatı’nın rüzgarından ilham alan “Surf Lounge The Stay Living” projesi, Türkiye’nin tüm bölgeleri için çok yaratıcı bir örnek sunuyor.

Ülkemizin her yanı öykülerle dolu.Tarihi, doğal ve kültürel mirastan alınan ilhamla yaratılan projelerin duygusal değeri yüksek oluyor. Öyküsü olan işler, rakiplerinden daha kolay ayrışabiliyor. Böylece, tercih ve tavsiye edilme olasılıkları da artıyor.

Alaçatı “markasına ” baktığımızda, markanın özünde rüzgar, deniz, doğa ve spor olduğu açıkça görülüyor. Bu üçlü bileşen Alaçatı’yı Ege’de doğal olarak ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriyor.

Gelelim Alaçatı Surf Lounge The Stay Living projesinin doğuş öyküsüne. Süreç, kendisi de bir sörfçü olan Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca’ya “Alaçatı Surf Paradies Club’tan (ASPC) gelen bir teklifle başlıyor.

ASPC yönetimi, 5 dönümü plajdan oluşan 11 dönümlük arazide bir rezidans projesi oluşturma fikriyle, proje için işbirliği yapabilecekleri kuruluş arayışına giriyorlar. KNC markası altında gayrimenkul projeleri geliştiren, Özkancalar Grup Başkanı Hakan Özkanca’ya ortaklık öneriyorlar.

Özkanca, ortaklığı kabul ettikten sonra, rezidansın konseptini ve işletmesini üstlenmesi için The Stay Otellerinin yaratıcısı NuLook Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım’la marka anlaşması yapıyor. Yıldırım, spor, eğlence, restoran ve otel işletmeciliği alanındaki derin tecrübesiyle, projeye harika bir isim buluyor, böylece “SurfLounge The Stay Living”markasının yolculuğu başlıyor.

Yeni nesil bir proje

Geçtiğimiz günlerde Muzaffer Yıldırım ve Hakan Özkanca’dan ayrıntılarını dinlediğimiz ve tasarımlarını görme fırsatı bulduğumuz SurfLounge tam bir yeni nesil proje. Tek bir blok halinde inşa edilen tesisin plajı da yeniden düzenleniyor. Özkanca’nın verdiği bilgiye göre tesise yirmi milyon dolarlık bir inşaat yatırımı yapılmış. Bunun yanısıra, yirmi dönümlük sörf bölgesinin geliştirilmesi için yedi milyon dolar harcanmış.

Muzaffer Yıldırım rezidansı bir otel gibi işleteceklerini, mülk sahiplerinin dairelerini kullanmadıkları aylarda dilerlerse onlar adına kiraya vereceklerini belirtiyor. Bebek Otel by The Stay; The Stay Warehouse; The Stay Nişantaşı; The Stay Bosphorus; The Stay Boulevard Nişantaşı; Bobo by The Stay; Alaçatı The Stay Warehouse gibi çok başarılı konseptler yarata Muzaffer Yıldırım, SurfLounge’da da The Stay markasının ruhuyla özel deneyimler sunacaklarının da altını çiziyor.

2026 Kiteboard Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği

Surf Lounge, dünyanın en iyi üçüncü sörf rüzgarına sahip Alaçatı’nın Surf Paradise bölgesinin ilk rezidans olma özelliğini taşıyor. Merkezinde sörf teması olan projede taş ve ahşap dokulu, sürdürülebilir malzemelerle inşa edilen geniş camlı mekanlardan oluşuyor. “Denize sıfır” olması büyük bir ayrıcalık. konumlanan Surf Lounge, 44 özel dubleks ve loft daireden oluşan tesis, dört mevsim yaşanabilir bir mekan sunuyor. Sörf okulu üyelikleri, grup dersleri, farklı mutfaklardan pop-up gastronomik etkinliklerin yanısıra, Warehouse by The Stay'de sinema ve tiyatro gösterimleri, doğayla iç içe kültür ve sanat deneyimleri vaad ediyor.

Surf Lounge aynı zamanda kite surf(Uçurtma sörfü) gibi spor kültürünü büyütmeyi ve uluslararası platformlara taşımayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda, 2026 yılında Kiteboard Dünya Şampiyonası'nın da yapılması planlanıyor.