  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dolmabahçe'de kritik görüşme! Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Takip Et

Dolmabahçe'de kritik görüşme! Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolmabahçe'de kritik görüşme! Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Bölgesel iş birliği ve güvenlik meseleleri görüşüldü

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında bölgesel iş birliği, güvenlik meseleleri ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.

Kastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldiKastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Vali Dallı’dan zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldiGündem

 

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir?Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir?Aktüel

 

Gündem
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı
AYM Başkanı Özkaya: Raportöre 'bu dosyayı bir an önce incele' dedik
AYM Başkanı Özkaya: Raportöre 'bu dosyayı bir an önce incele' dedik
Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler camda kurtarılmayı bekledi
Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler tahliye edildi
Kastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldi
Kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldi
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Çiçekçilerin fotoğraf kavgası ölümle noktalandı! Tek yumrukla komalık olan genç hayatını kaybetti
Çiçekçilerin fotoğraf kavgası ölümle noktalandı! Tek yumrukla komalık olan genç hayatını kaybetti