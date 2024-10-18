Dolmabahçe'de kritik görüşme! Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.
Bölgesel iş birliği ve güvenlik meseleleri görüşüldü
Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında bölgesel iş birliği, güvenlik meseleleri ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.
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